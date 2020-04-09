Правнук Кеннеді трагічно загинув на відпочинку разом зі своєю матір'ю

У США водолази виявили в Чесапікській затоці тіло восьмирічного Гідеона Маккіна, який доводився правнуком колишньому сенаторові і прокурора США Роберта Кеннеді.

Хлопчик разом з матір'ю Мейв Кеннеді Таунсенд Маккін, онукою Роберта Кеннеді, пропав третього квітня. Про це повідомив чоловік Мейв Девід Маккін. За його словами, вони відпочивали у дворі будинку на набережній, коли під час дитячих ігор м'яч впав у воду. Мейв разом з сином вирішили дістатися до м'яча на каное, однак заплили занадто далеко і так і не змогли повернутися.

Тіло Мейв було виявлено поліцейськими в затоці ще раніше. Її сина знайшли на глибині 7,6 метра приблизно в 610 метрів від неї.

Зазначимо, що Роберт Кеннеді був братом 35-го президента США Джона Кеннеді і кандидатом у президенти від Демократичної партії. Як і брата, його спіткала трагічна доля: політика застрелили 5 червня 1968 року в готелі «Амбасадор» в Лос-Анджелесі. Вбивцю вдалося затримати. Ним виявився палестинець Серхан Серхан, якого за вбивство Кеннеді засудили до страти, проте згодом вирок був пом'якшений до довічного ув'язнення. Після смерті другого брата в США з'явилося безліч теорій про так зване «Прокляття клану Кеннеді».

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