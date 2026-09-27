Початок опалювального сезону 2026 в Сумській області готують заздалегідь. У Сумах гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем опалення вже провели у 92% будинків, а «Сумитеплоенерго» обіцяє тепло без збоїв навіть попри складні умови.

Початок опалювального сезону в Сумах комунальники готують заздалегідь. Керуюча компанія «ДомКом» перевіряє внутрішньобудинкові системи опалення, проводить гідравлічні випробування, виявляє аварійні ділянки та виконує необхідні ремонти до початку холодів.

Станом на кінець вересня гідравлічні випробування проведено у 92% будинків Сум, а також замінено 15 одиниць запірної арматури. Таку готовність мереж усередині житлового фонду називають одним із ключових чинників безперебійної подачі тепла в оселі.

Початок опалювального сезону 2026 в Сумській області підприємство «Сумитеплоенерго» готує вже вп'яте до «найскладнішої» зими. Цьогоріч вона ускладнена ворожими обстрілами об'єктів теплової генерації. Попри це на підприємстві запевняють: усі споживачі отримуватимуть тепло і гарячу воду без збоїв.

Кожне джерело теплової енергії вже забезпечене альтернативним джерелом електроенергії, а для обслуговування генераторів сформовано окрему бригаду. Це дозволяє підтримувати роботу котелень навіть під час відключень світла чи аварійних ситуацій.

Децентралізація тепла в Сумах

Сумська ТЕЦ теж не уникла ворожих атак ще з літа. Саме тому з листопада на підприємстві триває робота з придбання обладнання для децентралізації джерел теплової енергії по всьому місту.

За планом, до початку сезону «Сумитеплоенерго» має отримати стовідсоткову альтернативу постачання тепла, повністю незалежну від ТЕЦ. Це має убезпечити місто від повторення торішнього сценарію.

Коли ввімкнуть опалення

Минулого разу сезон стартував 21 жовтня, але вже за чотири дні його довелося зупинити через атаку на об'єкт генерації — тепло вдалося відновити лише за три дні. Нова схема покликана не допустити такого знову.

Єдиної дати, коли опалення одночасно увімкнуть у всіх містах України, немає: все залежить від погоди в конкретному регіоні, а остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8°C або нижче.

Раніше Politeka повідомляла, початок опалювального сезону в Сумській області: комунальники розповіли, коли ввімкнуть тепло.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога в Сумській області: хто та як може отримати до 12 300 гривень.

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Сумській області: на скільки зросли ціни на м'ясо, яйця, цукор та гречку.