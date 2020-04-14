У мережі з'явився ще один доказ того, що Росія має безпосереднє відношення до війни на Донбасі
Як повідомляє Politeka.net в мережі з'явилося фото російської зброї, яким окупанти б'ють по воїнам ЗСУ.
Фото з черговим доказом російської агресії на Донбасі опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живою" Facebook (щоб подивитися знімок доскрольте до кінця сторінки).
Мова йде про вибухову протитанкову керовану ракету 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот".
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"Цей пост про зброю, з допомогою якого бойовики забрали не одне життя наших військових, поранили десятки армійців і знищили чимало військових автомобілів. На фото нижче – фрагмент протитанкової керованої ракети 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот", – йдеться у пості на сторінці волонтерського фонду "Повернись живою".
Волонтери стверджують, що саме ця ракета нещодавно прилетіла на позиції українських захисників на Луганському напрямку. На щастя, тоді ніхто з військових не постраждав.
ПТУР "Фагот" – це радянський/російський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження візуально спостережуваних нерухомих і рухомих цілей зі швидкістю до 60 км/год і на відстані до 2 км, а ракетою 9М113 – до 4 км.
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