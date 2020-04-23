Український воїн загинув сьогодні, 23 квітня
33-річний Андрій Альошин загинув на Донбасі. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації. Причини смерті невідомі.
Як йдеться у повідомленні, військовий був контрактником і проходив службу у складі 28 окремої гірничо-штурмової бригади.
Відомо, що солдат родом з смт Славське Сколівського району.
Російська Кардаш'ян забула про сором і показала «бомбочки» в бікіні: «Це так гаряче!»
"Ви вже і у хворих крадете?": ПриватБанк списує гроші з рахунків українців, з'явилася заява
Дан Балан і Тіна Кароль живуть разом: історія кохання і жаркі фото найромантичнішої пари України
У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: "не отримають пенсії ті, хто..."
Люди висловили співчуття під публікацією.
"Герої не вмирають", "І що ж це за перемир'я таке?", "світла пам'ять", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, 20 квітня о 16.30 28-річний лейтенант Андрій Шинкарук отримав множинні осколкові поранення і помер.
Військовий проходив службу у 28-ій механізованій бригаді ім. Лицарів Зимнього.
Раніше повідомлялося, що з вини російсько-окупаційних військ "Л/ДНР", які не поспішають виконувати свої зобов'язання, на Донбасі загинув офіцер ЗСУ.
Про це повідомив голова Центру військового капеланства, єпископ Української Греко-католицької церкви Степан Сус.
У повідомленні прес-центр штабу ООС уточнював, що в результаті обстрілу ворожих загинув український військовослужбовець, ще троє були поранені. Але деталей бойових сутичок з окупантами у штабі не оприлюднили.
Нагадаємо також, що боєць третього полку СЗГ Володимир Максименко був одним з тих, хто отримав поранення в результаті вибуху міномета на військовому полігоні в Донецькій області 14 квітня.
Через отриманої травми військовий впав у кому і зараз його стан залишається важким. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів журналіст Сергій Тищенко.
Він зазначив, що в Максименко немає рідних, і зараз він потребує допомоги.
Нагадаємо, діяв під грифом "абсолютно секретно": раптово обірвалося життя досвідченого розвідника ВСУ.
Як повідомляла Politeka, замість дня народження вінки: Україна прощається зі своїм героєм, залишилися дружина і син.
Також Politeka писала, що молодий військовий ВСУ знайдений без ознак життя, що сталося.