Українці відчули на собі підземні поштовхи, епіцентр яких був на території сусідньої Румунії
Про це пише Думська.
Відомо, що перший поштовх був зафіксований сьогодні вночі, 25 квітня, близько 01:00.
Цю інформацію вже підтвердив Національний інститут досліджень розвитку фізики Землі Румунії.
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Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 1.04 по часу UTC (збігається з київським) в повіті Вранча. Осередок стихії залягав на глибині 23 кілометри.
Інформація про жертви в результаті землетрусів поки не надходила. Підземні поштовхи відчули на собі і жителі Одеської області.
За інформацією місцевих ЗМІ, жителі Одеської області відчули підземні поштовхи. Найсильніше коливання відчувалися на півдні регіону, в Буджаку. У Одесі їх помітили в основному мешканці багатоповерхових будівель.
Також є інформація, що в повіті Вранча фахівці зафіксували одразу три поштовхи з магнітудою 4,72; 4,9 і 5,3.
Раніше ми розповідали про подвійний землетрус, який атакував Україну на Великдень. Зокрема, сильні підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 5 км на Закарпатті.
Перший землетрус магнітудою 3,1 бала стався у 08:45, а другий – близько 10:25. Другі поштовхи були значно слабшими – всього 1,5 бала.
Незважаючи на те, що землетруси були не сильними, місцеві жителі відчули і неабияк перелякалися. При цьому даних про постраждалих немає.
Варто також додати, що саме Закарпаття завжди було нестабільним регіоном в плані землетрусів.
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