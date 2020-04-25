Що потрібно знати українцям

Українці відчули на собі підземні поштовхи, епіцентр яких був на території сусідньої Румунії

Про це пише Думська.

Відомо, що перший поштовх був зафіксований сьогодні вночі, 25 квітня, близько 01:00.

Цю інформацію вже підтвердив Національний інститут досліджень розвитку фізики Землі Румунії.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані в 1.04 по часу UTC (збігається з київським) в повіті Вранча. Осередок стихії залягав на глибині 23 кілометри.

Інформація про жертви в результаті землетрусів поки не надходила. Підземні поштовхи відчули на собі і жителі Одеської області.

За інформацією місцевих ЗМІ, жителі Одеської області відчули підземні поштовхи. Найсильніше коливання відчувалися на півдні регіону, в Буджаку. У Одесі їх помітили в основному мешканці багатоповерхових будівель.

Також є інформація, що в повіті Вранча фахівці зафіксували одразу три поштовхи з магнітудою 4,72; 4,9 і 5,3.

Раніше ми розповідали про подвійний землетрус, який атакував Україну на Великдень. Зокрема, сильні підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 5 км на Закарпатті.

Перший землетрус магнітудою 3,1 бала стався у 08:45, а другий – близько 10:25. Другі поштовхи були значно слабшими – всього 1,5 бала.

Незважаючи на те, що землетруси були не сильними, місцеві жителі відчули і неабияк перелякалися. При цьому даних про постраждалих немає.

Варто також додати, що саме Закарпаття завжди було нестабільним регіоном в плані землетрусів.

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