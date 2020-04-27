У «ДНР» звинуватили Україну в тому, що вона може бути причетна до поширення епідемії китайського вірусу в «молодій республіці»

Про це під час брифінгу заявив спікер «ДНР», а увагу на його слова звернув ветеран АТО Анатолій Штефан.

Відеозапис він опублікував у соцмережах.

«Ми не виключаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена однією з біологічних лабораторій України», – каже «офіційний представник УНМ ДНР» Дмитро Астрахань.

За його словами, всього на території України функціонує 15 американських біологічних лабораторій, роботу яких курирує ЦРУ.

Ну що друзі нарешті ми дочекалися. Спікер Дирляндії повідомив що вірус COVID-19 був розроблений в біологічній лабораторії України. Годуй вату 💩💩💩 🔥Telegram - https://t.me/a_shtirlitz Gepostet von Анатолий Штефан am Samstag, 25. April 2020

Його колега по цеху вибухнув ще більш неймовірною версією. Він розповів про те, що в Києві ще з січня працюють американці. І ось слід носіїв вірусу нібито привів американську делегацію в тренувальний табір «Азова» під Маріуполем, «бойовики якого брали участь в організації мітингів у Гонконзі за замовленням Держдепу США, що фінансує їх радикальну діяльність».

У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик Бадвайзера pic.twitter.com/emUdyZYrSi — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) April 25, 2020

«Слід зазначити, що центр з контролю і профілактики захворювань в Атланті, штат Джорджія, є провідним підрозділом військово-біологічного комплексу США і має лабораторії з найвищим рівнем біологічної безпеки для проведення досліджень і розробки особливо небезпечних збудників інфекційних захворювань», – на повному серйозі заявила «говоряча голова».

Коментатори вибухнули жартами з приводу таких теорій змови.

«Нє, ну бандераффці ж море викопали, шо нам вірус створити, легкО!!! Д*біли вони там, напівпритомні😂😂😂», «Я даж гублюся, що вони вживають», «Яка хороша новина. Але нашим вірусологам треба дати по макітрі. Не допрацювали спрямованість дії вірусу», «О, міністерство галюцинацій прокинулося. Видно, свіжий кокс приїхав», «Новини з дурдому», «У зникненні динозаврів 65 мільйонів років тому теж винна Україна. З динозаврів почали і закінчимо з «ДНР/ЛНР», «У мене аж гордість прокинулася», «Хотілося ядерну бомбу, а вийшов COVID-19», «То ще древні укри після того, як Чорне море викопали :)», – жартують користувачі.

Нагадаємо, у РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України.

Як повідомляла Politeka, СБУ спіймали сотні агітаторів, які брехали про китайський вірус за завданням Росії.

Також Politeka повідомляла, що вірус завдав нищівного удару по російській армії.