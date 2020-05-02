На місце негайно прибули рятувальники

Інцидент стався в суботу вранці, 2 травня, в Приморському краї РФ, передає Politeka.net з посиланням на сайт МНС Росії.

Наголошується, що о 8.50 на пульт пожежної охорони Находкінського міського округу надійшов сигнал про те, що на території судноремонтного заводу, за попередніми даними, в результаті зварювальних робіт сталося займання на крупній рибоконсервній плавбазі «Всеволод Сибірцев».

Рятувальники прибули на місце через 10 хвилин і тут же зіткнулися з сильним задимленням в трюмі судна.

Попередньо встановлено, що сталося загоряння і хлопок газоповітряної суміші. В результаті інциденту загинув один чоловік, другий отримав травми і був доставлений в лікарню.

За інформацією прес-служби Далекосхідного слідчого управління, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачуваного ч. 2 ст. 143 КК РФ (порушення вимог охорони праці, що спричинило з необережності смерть людини).

Раніше ми повідомляли, в Москві 9 квітня прогримів вибух у багатоповерховому будинку. Інцидент стався у бізнес-центрі біля посольства Словаччини в столиці РФ. В результаті, були вибиті стекла і розбиті машини.

"Вибух, потім другий, і потім полетіли всі стекла", - повідомив очевидець.

Дивом не постраждав водій вантажівки, який в цей момент проїжджав повз. За його словами, в перші секунди після НП з висоти 10 поверху на нього посипалися вибиті вікна.

За попередніми даними, внаслідок НП постраждали 6 осіб. Один з них — 12-річна дівчинка. Осколки скла впали на неї, коли вона разом з мамою перебувала в цей момент в машині прямо під вікнами бізнес-центру. Обійшлося без серйозних травм.

З'явилася інформація, що в будівлі робили ремонт, і вибух стався в бойлерній, викликавши спалах на 5 квадратних метрів.

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