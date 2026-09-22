Грошова допомога в Полтавській області доступна внутрішньо переміщеним особам і ветеранам на започаткування власного мікробізнесу — програма BLOOM від Mercy Corps приймає заявки до 15 жовтня 2026 року, а розмір підтримки сягає 5 000 доларів США.

Грошова допомога для бізнесу в Полтавській області тепер доступна й на започаткування власної справи: міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps приймає заявки в межах програми BLOOM для підтримки самозайнятих осіб і мікробізнесу, які постраждали від війни.

Грошова допомога в Полтавській області доступна внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим після 2022 року, та ветеранам із документальним підтвердженням статусу. Крім Полтавської області, участь у цьому напрямі також беруть жителі Черкаської та Кіровоградської областей. Як повідомив відділ економічного розвитку та інвестицій Чорнухинської селищної ради, мешканці Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей долучаються за окремими умовами.

Середній розмір фінансової підтримки становить від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ, залежно від визначених потреб. Гроші виділяють на придбання приладів, інструментів та обладнання для ведення або започаткування власної справи.

Суми різняться залежно від статусу заявника. Самозайнятим особам передбачено грант від 1 000 до 3 000 доларів, а зареєстрованим фізичним особам-підприємцям — від 1 000 до 5 000 доларів США. Пріоритет надають учасникам із високою залежністю від гуманітарної чи державної допомоги для забезпечення базових потреб.

Серед критеріїв відбору — соціальна вразливість домогосподарства. Ідеться про родини, де є людина з інвалідністю або потребою в постійному догляді, одинокі батьки, сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також люди віком 60 років і старші. Додаткову увагу звертають на хронічні захворювання, вагітність або дитину до трьох років у домогосподарстві.

Ще одна умова — дохід на одну особу має бути нижчим за мінімальну заробітну плату. Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 8 647 гривень на місяць. Заявник також має довести життєздатність бізнес-ідеї: чіткий бізнес-план, реалістичні фінансові розрахунки та розуміння цільового ринку.

Як подати заявку

Прийом заявок триває з 1 вересня по 15 жовтня 2026 року. Подати заявку можна лише після обов'язкової реєстрації на головній сторінці сайту програми. Реалізацію проєкту здійснюють Благодійний фонд «Карітас України», ГО «Центр зайнятості Вільних людей», «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» та «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ».

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