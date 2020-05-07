Сильна піщана буря обрушилася на столицю, накривши місто червоною імлою

Масштабна НП сталася в місті Ніамей, столиці Нігера, 4 травня. Як повідомляють місцеві ЗМІ, величезна стіна піску і пилу пройшлася по місту і привела до сильного погіршення видимості (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). В окремих районах міста можна було помітити імлу зловісного червоного кольору.

Втім, незважаючи на масштаб катаклізму, серйозних пошкоджень і постраждалих вдалося уникнути.

Зазначимо, що подібні катаклізми можливі не тільки в Африці. Так, за останні місяці з примхами стихії кілька разів стикалася Одеська область. Так, 26 квітня там відбулася пилова буря. Її помітили в селі Ставрово в Окнянском районі.

Повідомлялося, що причиною негоди тоді стало тривала відсутність дощів у регіоні. Засуха перетворила верхній шар грунту в пил, який і підняв сильний вітер.

Крім того, 11 березня в Одесі пройшла піщана буря. Тоді хмари пилу накрили Малиновський, Київський та Суворовський райони. Штормовий вітер приніс у місто пісок з узбережжя Чорного моря. Місцеві жителі розповідали, що під час бурі видимість в Одесі скорочувалася аж до декількох метрів. Швидкість поривів вітру в цей час складала до 25 м/с.

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