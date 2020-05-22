Пасажирський літак зазнав аварії в Пакистані
У мережі публікують кадри трагедії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Лайнер виконував внутрішній рейс з Лахора в Карачі. Літак розбився приблизно в 4 км від Міжнародного аеропорту Джина в Карачі при заході на посадку.
"Пакистанські авіалінії" підтвердили крах свого літака. На борту знаходилося 90 пасажирів і 9 членів екіпажу.
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Зазначимо, що літак Airbus 320, здатний перевозити близько 180 пасажирів, проте кількість була обмежена до 50%, щоб забезпечити заходи соціального дистанціювання в умовах пандемії коронавіруса.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак розбився в районі житлових будинків, тому жертви можуть бути не тільки серед пасажирів.
Точна кількість жертв наразі з'ясовується. Надзвичайна ситуація була оголошена в лікарні Джини, куди почали доставляти постраждалих.
Попередньо, пошкоджено чотири житлових будинки.
Рятувальники, поліція та армійські підрозділи прибули до місця трагедії.
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