Пасажирський літак зазнав аварії в Пакистані

У мережі публікують кадри трагедії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Лайнер виконував внутрішній рейс з Лахора в Карачі. Літак розбився приблизно в 4 км від Міжнародного аеропорту Джина в Карачі при заході на посадку.

"Пакистанські авіалінії" підтвердили крах свого літака. На борту знаходилося 90 пасажирів і 9 членів екіпажу. 

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Зазначимо, що літак Airbus 320, здатний перевозити близько 180 пасажирів, проте кількість була обмежена до 50%, щоб забезпечити заходи соціального дистанціювання в умовах пандемії коронавіруса.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак розбився в районі житлових будинків, тому жертви можуть бути не тільки серед пасажирів. 

Точна кількість жертв наразі з'ясовується.  Надзвичайна ситуація була оголошена в лікарні Джини, куди почали доставляти постраждалих.

Попередньо, пошкоджено чотири житлових будинки.

Рятувальники, поліція  та армійські підрозділи прибули до місця трагедії.

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