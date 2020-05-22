Пасажирський літак зазнав аварії в Пакистані

У мережі публікують кадри трагедії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Лайнер виконував внутрішній рейс з Лахора в Карачі. Літак розбився приблизно в 4 км від Міжнародного аеропорту Джина в Карачі при заході на посадку.

"Пакистанські авіалінії" підтвердили крах свого літака. На борту знаходилося 90 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Зазначимо, що літак Airbus 320, здатний перевозити близько 180 пасажирів, проте кількість була обмежена до 50%, щоб забезпечити заходи соціального дистанціювання в умовах пандемії коронавіруса.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак розбився в районі житлових будинків, тому жертви можуть бути не тільки серед пасажирів.

Точна кількість жертв наразі з'ясовується. Надзвичайна ситуація була оголошена в лікарні Джини, куди почали доставляти постраждалих.

Попередньо, пошкоджено чотири житлових будинки.

Рятувальники, поліція та армійські підрозділи прибули до місця трагедії.

#PLANECRASH I New video of PIA plane crash pic.twitter.com/j4LSSJOuJH — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020

Нагадаємо, літак з іноземцями зазнав аварії: «через 12 хвилин після зльоту пілот повідомив про...», подробиці трагедії.

Як повідомляла Politeka, пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту столиці: "розвернуло на 90 градусів і...".

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