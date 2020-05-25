ЗСУ дали потужну відсіч збройним формуванням Росії, які вдалися до масованої атаки на Донбасі і 12 раз обстріляли позиції українських військових

Як повідомляє Politeka.net, за даними розвідки, у ворога великі втрати, адже воїни ЗСУ знищили двох російських окупантів і не менше двох поранили. При цьому ні один український захисних не постраждав, повідомляє прес-центр ООС на сторінці Facebook.

В повідомленні прес-центру ООС наголошується, що противник застосовував для обстрілу заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Росії і бойовики "ДНР" скоїли вісім обстрілу:

1. в околицях Кам'янки – з 122-мм артилерійських систем;

2. поряд з Авдіївкою – з мінометів 82-го калібру, випустивши 20 хв, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

3. біля Красногорівки – з 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів;

4. неподалік Новотроїцького та тричі біля Старогнатовки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

5. поблизу Водяного – з мінометів 120 мм і 82 мм, випустивши 13 хв.

У той же час чотири обстріли окупантів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

1.двічі в Орехово – з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

2. двічі неподалік Новолуганського – зі ствольної артилерії калібру 122, випустивши 30 снарядів, а також з мінометів 120-го і 82-го калібрів – 26 боєприпасів.

"Агресивна і злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об'єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче придушила ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогові адекватний і невідворотний відповідь", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

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