Силовики причетні до побиття і зґвалтування дівчини на Київщині

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національної поліції.

Зокрема, Департамент ВБ отримав повідомлення про те, що в лікарню на Київщині надійшла жінка 1994 року народження.

Вона звинуватила правоохоронців у побитті та зґвалтуванні.

Першочергова перевірка підтвердила причетність місцевих силовиків до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли в Кагарлицький відділ поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна.

Після перевірки були затримані двоє співробітників місцевого відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання.



Вся інформація була передана в ГБР. За фактом можливого злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

"То дитину застрелять, то п'яні за кермом людей тиснуть, про хабарі і говорити нічого ...", "Дайте ж йому ще один термін!", "Це вже нова поліція?", "Ну відправте їх на звичайну зону", "Може це був слідчий експеримент? "," Обнадіює, що ні відмазали, зазвичай згвалтування дуже важко довести, а тим більше щодо ментів "," Ця країна приречена", - відреагували українці в коментарях.

За інформацією ГБР, один з силовиків відкрито катував жінку в своєму робочому кабінеті.

"Застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу. Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому згвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета табельної зброї над головою. В результаті зазначених дій потерпілий отримав переломи ребер і носа ", - інформує прес-служба відомства.

Раніше ми розповідали про іншому страшну НП, яка сколихнула Україну в 2019 році.

Ще 1 червня 2019 року у власному дворі 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, і через два дні вже помер у лікарні.

За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця, після чого їх заарештували на два місяці. Також з ними знаходилися один цивільний та неповнолітній, яким також оголосили підозру.

Вже в травні 2020 року з'явилася інформація, що двоє поліцейських вийшли по-тихому із СІЗО під заставу. За них нібито внесли велику суму в березні 2020 року.

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