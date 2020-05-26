Сили ООС не церемоняться з російсько-окупаційними військами "Л/ДНР" на Донбасі

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, стало відомо про новий успіх ЗСУ на передовій на ділянці фронту, за який відповідає 54-я бригада.

За інформацією військового кореспондента Андрія Цаплієнка, бійці ЗСУ яскравим пострілом знищили чергову позицію російських окупантів на Донбасі.

"Працює "54-ка". Пригнічує позиції бойовиків, з яких ведеться обстріл українських військових. Фронтовою мовою, така вражаюча точність називається "ювелірною", - підписав Андрій Цаплієнко яскраве відео, на якому знято знищення ворожих позицій.

"Молодці!", "Слава Україні!", "Відмінно хлопці!", "Горі вата", - відреагували українці на відеоролик, на якому зобразили потужний удар по російсько-окупаційним військам в зоні ООС.

Раніше ми розповідали про те, що підконтрольні Кремлю окупаційні формування "ЛНР" залишилися без командира. 24 травня в окупованому російськими військами помер один з командирів бойовиків "Серпень".

Відомо, що зрадник Олександр Костін помер у луганському СІЗО.

"Через карантин "Серпень" був поміщений в одиночну камеру. Він був людиною нездоровою — у нього був цукровий діабет, а лікування йому в СІЗО не проводили. За наявними даними, в останній час у нього було 2 серцеві напади. Вчора у нього стався черговий напад, в результаті чого він помер", - повідомляють підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Варто також нагадати, що раніше підконтрольний окупаційній владі "суд" засудив зрадника Костіна до 14 років за вчинення "тяжких злочинів, у числі яких вбивство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі жінці і дитині, грабіж в особливо великому розмірі, викрадення транспортних засобів".

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам.

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