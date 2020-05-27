Боевики організували базу в густонаселеній частині окупованого Донецька

Відповідне фото опублікував у своєму телеграм-каналі користувач під ніком «Добрий Шубін».

Мова йде про Ленінський район міста, а на території бази зберігається стрілецька зброя, патрони, гранати і гранатомети.

«За 40 метрів від школи. Все, що потрібно знати про те, як "воюють" терористи», – наголошує блогер.

Якщо уважно розглянути знімок, то видно, що поруч з базою розташована не тільки школа, а й пенсійний фонд, великий ринок, приміщення ЗАГСу, спортклуб, районна адміністрація, а також багато житлових будинків.

Якщо раптом бойовики вирішать відкрити вогонь, то десятки, а то і сотні людей можуть постраждати від дій терористів.

Раніше ми розповідали про те, що 24 травня в окупованому російськими військами Луганську помер один з командирів бойовиків «Август».

Як стверджує Анатолій Штефан, командир кремлівських терористів "Л/ДНР" «самоліквідувався» в СІЗО.

На порталі «Миротворця» сказано, що Олександр Костін з позивним "Август", який народився в 1967 році, проживав в місті Свердловськ Луганської області.

"Командир окремого механізованого батальйону Народної Міліції ЛНР. В ході бойових дій був поранений, проходив лікування в місті Санкт-Петербург. Влітку 2014 року - член батальйону «Привид», - сказано в його особистому профайлі.

«Через карантин «Август» був поміщений в одиночну камеру. Він був людиною нездоровою — у нього був цукровий діабет, а лікування йому в СІЗО не проводили. За наявними даними, останнім часом у нього було 2 серцеві напади. Вчора у нього стався черговий напад, в результаті чого він помер», - інформують підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Нагадаємо, у "ДНР" вирішили нанести удар по економіці України.

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