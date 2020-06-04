Окупанти розпочали відкриту війну проти української мови і культури в ОРДЛО

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму блозі на YouTube заявив журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Раніше незаконна влада так званих "ЛНР" оголосила російську «єдиним державним» мовою на окупованих територіях. Ватажків бойовиків підкреслили, що рішення «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією». Денис Казанський зазначив, що окупанти не приховують своїх планів щодо української мови.

"Росія оголосила війну української мови в ОРДЛО... Ми бачимо, що "ДНР" і "ЛНР" вже на офіційному рівні почали викорінювати українська мова на тій території, яку вони контролюють. Де-факто це відбувалося і раніше, вони зривали україномовні таблички, викидали м'які знаки з назв міст (Донецьк, Луганськ)", - нагадав блогер. "Тепер всі маски скинуті, бойовики і їхні російські господарі навіть не соромлячись, відкрито демонструють, що ведуть боротьбу проти української мови і української культури... Була б їхня воля, вони б так робили не тільки в ОРДЛО, а по всій території України".

Як заявив Денис Казанський, у РДЛО є багато людей, які розмовляють українською мовою і хочуть, щоб він залишився державним. Крім того, жителі Донбасу хочуть, щоб їхні діти навчалися в українських вузах і отримували офіційні дипломи. Окупанти ж разом з російськими кураторами не запитали думки місцевих жителів і прийняли рішення в односторонньому порядку.

"Цей крок наочно показує, що ніякої реінтеграції ОРДЛО найближчим часом не планується. Росіяни цю територію нам віддавати на збираються. Тому що якщо б збиралися віддавати, то ніякого сенсу там не було... В цьому є і певний плюс. Він полягає в тому, що раніше вони прикидалися і лицемірили. Зараз вони навіть не ховаються і діють відкрито", - підкреслив Денис Казанський.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

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