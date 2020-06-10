Російські окупанти можуть напасти на Херсонську область, щоб утворити ще одну незаконну "республіку"

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, передає Politeka.net.

Він посилається на джерела в Перекопі, які пишуть про тривожних планах окупантів в Криму. За їх даними, сампровозглашенное "керівництво" півострова збирає сили для прориву на материкову частину України.

"Максимальні зусилля окупаційної влади терміново направлені на розчистку русла Північно-Кримського каналу. Виконавцям поставлено завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня. Щось мені підказує що сам парад в руслі проводити не будуть, а може бути щось інше", - зазначив Борис Бабін.

За словами колишнього речника, Росія націлилася на Херсонську область, хоча поки ніякої агресії не виявляє. Він навіть назвав, які райони знаходяться під загрозою:

"До особливого уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів. Буде дуже спекотне літо, і крім нас самих ми нікому не потрібні. І якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ", то слід мати при собі і родині все цінне і важливе",

Борис Бабин припустив, що Херсонська область ризикує повторити долю Донбасу і стати самопроголошеної "ХНР". А коли окупанти захоплять регіон, "буде повна зачистка" незгодних українців, а також з'являться кишенькові "органи" самоврядування.

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