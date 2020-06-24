На Прикарпатті, де повінь призвело до підтоплення тисяч будинків і руйнування сотень доріг, 24 червня очікують пік негоди

Як повідомляють в ДСНС, вода стрімко прибуває, триває евакуація людей з епіцентру стихії.

Зокрема, наголошується, що зараз починають збуватися найгірші прогнози синоптиків: вже розлився Дністер, кілька сіл у Тлумацькому районі виявилися відрізаними від транспортного сполучення. А в Галичі перекрили міст через річку – фактично це означає, що сполучення зі Львовом в тому напрямку неможливе.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій на сторінці в Facebook написав, що повінь на Прикарпатті призвела також до руйнування залізниці.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру на перегонах Яремче – Микуличин і Микуличин – Ворохта. У зв'язку з цим 23 червня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ.

А в Яремче дорога провалилася просто під ногами людей. Кадри жахливої НП потрапили в мережу.

Один з жителів знімав на відео розмиту дорогу, по якій з невідомих причин гуляли двоє дітей і жінка.

"Мамо, мені страшно", - чутно, як каже дитина.

За секунду до того, як діти пройшли по тріщинах, дорога обвалилася. Всього лише пару секунд поділяли людей від нещасного випадку.

Яремче Яремче: : коли земля руйнується під ногами Відео: Мар'ян Попадинець Gepostet von Наше Прикарпаття am Dienstag, 23. Juni 2020

Вода добралася і до Чернівців. В ніч з вівторка на середу почало підтоплювати Калинівський ринок. Рівень води зростає з кожною годиною. Але, на щастя, зараз вона прибуває повільніше, ніж прогнозувалося.

Багато підприємців чергували цю ніч на ринку, спостерігали над рівнем підняття води. Люди побоюються повторення повені 2008 року, коли ринок повністю затопило.

За станом на 9 ранку, рівень води становить 553 см. Пік підйому прогнозують сьогодні після обіду, рівень води може досягати 730 див. Однак дощі припинилися і люди сподіваються, що найгірші прогнози не збудуться.

За даними рятувальників, на ранок середи, 24 червня, підтопленими залишаються 187 населених пунктів; 4 976 тис. будинків; 5 фельдшерсько-акушерських пунктів в Івано-Франківській області; затопленны 3 тис. 302 підвалів; 3 тис. 286 колодязів; порушено транспортне сполучення з 8 населеними пунктами.

З підтоплених населених пунктів рятувальники евакуювали 389 осіб, з них 76 — діти.

В мережу відео наслідків стихії, зняте з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, Чернівці готують до термінової евакуації: що відбувається, офіційну заяву влади.

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