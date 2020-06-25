Західна Україна переживає найсильніший за останні десятиліття паводок, який змітає все на своєму шляху

Стихія руйнує дороги і мости, відрізає від сполучення цілі села і міста, залишає тисячі людей без даху над головою. Проте в тому, що сталося, винна не тільки природа. Хто ще – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук відомий блогер і бізнесмен із Києва Олексій Давиденко.

Він розповів про виробника з Чернівецької області, який продавав його компанії милиці з дорогого бука, ціна на які була нижчою, ніж у всіх конкурентів на ринку.

Коли під час особистої зустрічі Олексій поцікавився у бізнесмена, чому милиці настільки дешеві, навіть нижче собівартості деревини, той відповів:

«Так, а у нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом у ліс вийшов і нарубав, скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю».

На репліку про те, що це незаконно, почув:

«Та й кого мені питати!? Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зате у мене краща ціна».

І тепер ця людина скаржиться на те, що прийшла біда, мовляв, у житті такої води не було. Однак Давиденко нагадав про те, що «ліс свій, бук свій, 30 років всі так роблять».

«А коли вода зносить цілі села, то це ж не вони винні, а хтось інший. Ліси на західній Україні масово вирубуються на очах у місцевих жителів і при їхній особистій участі. Хтось місцевий валить кругляк. Хто місцевий його сушить. Хтось місцевий його вантажить. Хтось місцевий його возить. Хтось місцевий це кришує. Хтось місцевий робить вигляд, що це не помічає», – констатує автор.

Бізнесмен безапеляційний:

«Це ви ж самі і знищили свої ліси. Це ви продали майбутнє свого краю на десятиліття вперед».

Місцеві жителі чудово розуміли, до чого призведе вирубка дерев, але думали, що стихійне лихо буде колись потім, а заробити на вирубці лісу можна тут і зараз. Така ситуація багато років всіх влаштовувала, причому співучасниками були всі: і ті, хто рубав, і ті, хто просто спостерігав.

«Нічого в такому випадку звертатися до держави при чергових повенях, змитих дорогах і знищених селах. Багато років ви рубали цей цінний ліс і продавали його за сущі копійки. Тепер немає ні лісу, ні туризму, ні даху. Отримайте і розпишіться», – підсумував Давиденко.

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