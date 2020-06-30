Слідом за закриттям шахт на Донбасі окупанти приготували жителям ОРДЛО чергове «покращення»

Вони вирішили оптимізувати систему вищої освіти. Про це на своїй сторінці в Twitter написав блогер Денис Казанський, прикріпивши відповідні скріни.

За інформацією місцевих ЗМІ, «згідно розпорядження уряду ЛНР та наказу Міністерства освіти і науки ЛНР, в Республіці здійснюється процес оптимізації системи вищої професійної освіти. Всі вузи будуть переформатовані у плані посилення профільних вузів».

Уточнюється також, що набір на ряд спеціальностей в університетах буде припинений.

««Захисники Донбасу» продовжують трощити регіон. На додаток до «реорганізації» шахт оголосили «оптимізацію» внз. Алчевський ДонДТУ позбавили цілого ряду спеціальностей. Кляті фашисти нав'язували алчевцям вищу освіту! Добре, що їх прогнали, і не потрібно більше терпіти приниження», – заначає Казанський.

У коментарі до інформації про оптимізацію пишуть про те, що насправді стався «рейдерський віджим» хлібних спеціальностей на користь «провідного луганського вишу».

«Всі ці розмови про оптимізацію – галімий чос для лохів. Де-факто Алчевськ обібрали гранично нахабно, по бєспрєдєлу», – пишуть у групах у соцмережах.

«Від місцевих ...бітуриентів потрібно одне, «стріляти укропів» і робити ПАДІ, халопи. Інше вторинне, навіть віра в те, шо бомбас – роися», «Луганськ теж. Інститут культури і мистецтв зливають з «академією Філіппова»», «Діди не навчалися, не*** і починать. Є церковно-парафіяльні школи, два класи. А якщо в третій піти – то вже праффессор теології», – іронізують в коментарях.

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