Росія робить все, щоб перетворити Крим на свою ядерну базу

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Обозревателю".

30 червня росіяни налагодили вантажне залізничне сполучення з Кримом по мосту через Керченську протоку. За словами Бориса Бабіна, це є небезпечним симптомом, адже залізниця дуже важлива для забезпечення російських військових баз. З нею РФ зможе швидше розгортати війська в разі загострення конфлікту та перетворити півострів у плацдардм для нових наступів.

"У Російській Федерації ядерну зброю і його обслуговування, згідно з регламентом, здійснюється, насамперед, залізничним транспортом. Тому сьогодні наявність вантажного залізничного сполучення в Криму спрощує нуклеаризацию півострова і дозволить створити ядерну базу для російської армії", - підкреслив Борис Бабін.

За словами колишнього речника, за допомогою поїздів росіяни можуть доставляти в Крим по мосту що завгодно, включаючи ядерні боєголовки, паливо для ракет і інші вантажі. При цьому особливої економічної вигоди вони не отримають, адже поїзди все одно потрібно заправляти, ремонтувати і обслуговувати.

"А хто це буде контролювати? Звичайно, вони можуть перевозити що завгодно. Це може бути ядерна зброя, ракетне паливо, токсичні відходи з Криму або в Крим. Тут немає жодних кордонів", - зазначив Бабін.

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