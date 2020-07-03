У Миколаєві виник конфлікт під час похорону дружини депутата місцевої облради Христини Івануни

Інцидент стався в середу, 1 липня, між чоловіком і родичами покійної, повідомляє місцеве видання "Новости-N".

Учасники траурної церемонії розповіли, що мати і брат загиблої накинулися на депутата Івана Івануну з криками "Вбивця!".

"Близькі покійної накинулися на чоловіка з такою люттю, що присутнім ніяк не вдавалося їх відтягнути. Багато хто стверджує, що в плутанині пролунало кілька хлопків, схожих на постріли, проте, хто стріляв, і чи була взагалі стрілянина, так і залишилося нез'ясованим", – повідомляє видання.

За інформацією ЗМІ, після того, як присутні змогли зупинити конфлікт, Ивануна покинув зал.

Нагадаємо, 33-річна Христина Івануна загинула 29 червня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що жінка пострілом в голову покінчила з собою.

Її чоловік, 34-річний депутат Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина", у момент інциденту перебував у будинку.

Він повідомив поліції, що його дружина наклала на себе руки, вистріливши собі в голову з належного йому травматичного пістолета.

Знайомі сім'ї припускають, що постріл був не випадковий.

«Христинка завжди була світлою і радісною людиною, завжди з посмішкою. Не вірю, що сама. Та якщо сама - не від солодкого життя. Ігор не дуже ласкавий і доброзичливий», - передає слова Ольги Богдан, знайомої Христини «Газета.ua».

Ігор і Христина виховували доньку Поліну і сина Владислава.

Відзначається також, що Івануна фігурував у кількох скандалах. Зокрема, в 2018 році фермери з Миколаївського району звинуватили депутата в рейдерському захопленні землі і підробці документів. Керівник фермерського господарства "Васильок" Євген Гаршин переконував, що Ивануна погрожував забрати його землі і урожай.

На Христину Івануну була записана частина бізнесів чоловіка. Згідно з декларацією, вона володіла земельною ділянкою площею 2500 кв. м в селі Стара Богданівка під Миколаєвом і двома тракторами.

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