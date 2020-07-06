У Житомирі солдат строкової служби скоїв самогубство
 
Про це, як передає Politeka, повідомляє пресслужба 95-ої Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, що дислокується в Житомирі.
 
Так, у 95-й ОДШБр повідомили, що вечері 5 липня 2020 року під час вечірньої перевірки стало відомо про відсутність військовослужбовця строкової служби 2001 року народження.
 
В результаті пошуку на відчуженій території було знайдено повішене тіло 19-річного військовослужбовця без ознак життя. За попередньою інформацією, юнак вирішив піти з життя через нерозділене кохання. Наразі за фактом загибелі строковика тривають слідчі дії.
 
Командування військової частини висловило співчуття рідним та близьким трагічно загиблого військовослужбовця.

В коментарях до повідомлення висловили сумніви щодо причини самогубства строковика, зазначивши, що він міг піти на такий крок через психологічний тиск з боку товарищів по службі або командування.

"Завжди кажуть: нерозділене кохання. Прям усі такі ранимі Дон Жуани? Щось я більше схиляюсь, нажаль, до психологічного насилля з боку товарищів або командирів", - написав користувач Facebook Олексій Онищенко.

Популярні новини зараз

Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші

Басков напідпитку ошелешив кадрами без зубів, мережа кипить: «Ну навіщо таке знімати?»

Збуджена Віра Брежнєва приголомшила виглядом в прозорій сукні без білизни: "Це безумство"

Ціна на газ різко злетить, українців добили новими сумами: "До нового опалювального сезону..."
Показати ще

Також в коментарях нагадали, що в 95-й ОДШБр випадки самогубства не є рідкісними.

"Є ще й психологічне здоров'я, я не розумію, чому в частині не бачила його стану. Це третій випадок "самогубства'' в 95-й бригаді за цей рік. Не зачасто?" - зазначила користувачка Facebook Марія Довга.

Як відомо, місяць тому, 1 червня, в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр. На тілі військового було виявлене вогнепальне поранення. За попередньою версією слідства причиною смерті було самогубство.

Нагадаємо, Україна втратила 38-річного захисника, трагічні деталі з передової.

Як повідомляла Politeka, також раніше загадкова трагедія обірвала життя молодого бійця ЗСУ, скандальні деталі.

Також Politeka писала, що українець вчинив самогубство у прямому ефірі у соціальних мережах.