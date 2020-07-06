В коментарях до повідомлення висловили сумніви щодо причини самогубства строковика, зазначивши, що він міг піти на такий крок через психологічний тиск з боку товарищів по службі або командування.
"Завжди кажуть: нерозділене кохання. Прям усі такі ранимі Дон Жуани? Щось я більше схиляюсь, нажаль, до психологічного насилля з боку товарищів або командирів", - написав користувач Facebook Олексій Онищенко.
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Також в коментарях нагадали, що в 95-й ОДШБр випадки самогубства не є рідкісними.
"Є ще й психологічне здоров'я, я не розумію, чому в частині не бачила його стану. Це третій випадок "самогубства'' в 95-й бригаді за цей рік. Не зачасто?" - зазначила користувачка Facebook Марія Довга.
Як відомо, місяць тому, 1 червня, в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр. На тілі військового було виявлене вогнепальне поранення. За попередньою версією слідства причиною смерті було самогубство.
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Також Politeka писала, що українець вчинив самогубство у прямому ефірі у соціальних мережах.