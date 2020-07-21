Після вибуху біля станції метро «Мінська» та захоплення заручників у Луцьку з'явилося повідомлення про замінування залізничного вокзалу та аеропорту у Києві

Хвиля ПП, що охопила Україну 21 липня, поки і не думає стихати. Так, близько 17 години у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили про тимчасове обмеження роботи вокзалу. Відомо, що його працівників та пасажирів оперативно евакуювали. На вокзал прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, які зараз перевіряють місце події.

При цьому повідомляється, що поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів відбувається через прилеглі до центрального будинку переходи.

Також з'явилася інформація про мінування аеропорту «Київ». Це повідомлення також перевіряється.

Телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело в силових відомствах повідомляє, що хвиля мінувань зараз почалася по всій країні. За день правоохоронці отримали вже більше 50 відповідних повідомлень.

Нагадаємо, раніше в Києві прогримів вибух біля станції метро "Мінська". Перед цим з'явилася інформація, що біля згаданої станції метро виявили підозрілу валізу. Почалася евакуація людей, на місце викликали вибухотехніків.

Пізніше з'явилася інформація, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський».

Також сьогодні людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю. Злочинець продовжує утримувати людей в захопленому автобусі.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві після захоплення заручників у Луцьку.

Як повідомляла Politeka, Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.

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