У Запоріжжі помер в лікарні боєць полку "Азов", якого побили біля місцевого супермаркету

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Азову".

В "Азові" проінформували, що вранці 27 липня в Запоріжжі в реанімації від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко з позивним "Смерть". Він служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років, народився в Запоріжжі.

Як відомо, ввечері 21 липня Запоріжжі, куди Черевко прибув на кілька днів у службове відрядження, під час очікування дружини під магазином, у "азовця" виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат. Черевко зробив йому зауваження, після чого розпочалася бійка. "Смерть" отримав удар в голову, результатом якого стала важка черепно-мозкова травма, а саме ‒ перелом основи черепа. Після цього лікарі три доби боролися за життя "азовця", однак вивести його з коми так і не вдалося.

Черевко служив в "Азові" з початку 2018 року, а до цього проходив службу у лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України.

В 2015 році він захищав Широкине, в 2017 - воював в Авдіївці, провів інші ротації на "нулі". В 2016 році Черевко служив у зенітно-ракетному підрозділі НГУ, де два з половиною роки навчався роботі з цим озброєнням.

"Мене мотивує те, що ми повернули ще не всі території. Спочатку треба звільнити наші землі, а потім вже задумуватися над тим, щоб йти з армії", - цитують слова Черевка в пресслужбі "Азову".

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