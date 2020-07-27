Негода піднесла сюрприз туристам, які відпочивали на популярному українському курорті

Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ.

Як відомо, негода обрушилася на Кирилівку (Запорізька область).

На український курорт обрушилися настільки сильні зливи, що селище в буквальному сенсі пішло під воду.

Сильна злива в Кирилівці пройшла вчора, 26 липня, через що дороги в курортному селищі перетворилися на справжні річки.

Примітно, що дощової каналізації в центрі селища не змогли впоратися з кількістю води, через що Азовський проспект на якийсь час став продовженням Азовського моря.

Після 17:00 центр туристичної Кирилівки став непроїзною - тут стояла вода, місцями до 20-30 сантиметрів. Через це деякі відпочиваючі не наважувалися йти по воді і чекали на "острівцях", коли вода піде.

Раніше ми розповідали про трагедії в українській Кирилівці. Відомо, що трагедія на воді сталася у Кирилівці Запорізької області вночі 19 липня.

Так, близько пів на другу ночі відпочиваючі витягнули з води тіло жінки без ознак життя. Загиблою виявилася 27-річна жінка, яка приїхала на відпочинок в Кирилівку з Дніпра.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тіло знайшли за Степком, по дорозі на Бирючий острів.

Тіло жінки передали правоохоронцям для проведення судмедекспертизи.

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