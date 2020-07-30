У Чернівцях поліцейські "прославились" особливо жорстокою поведінкою по відношенню до людей похилого віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Шептун".

Повідомляється, що молода патрульна поліцейська з Чернівців Христина Іванова відрізняється надмірною жорстокістю по відношенню до пенсіонерів. Дівчина дозволяє собі бити дідусів за торгівлю петрушкою і за відсутність маски на вулиці.

"Бити жорстко, так, що після її "правозахисної" діяльності дідові довелося викликати швидку допомогу. Обійшлося без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Резонансний випадок стався ще 12 червня. На стихійному ринку в Чернівцях двоє поліцейських жостко надягнули наручники на дідуся за те, що той був без захисної маски, а також незаконно продава на вулиці овочі. В результаті такого наступу на чоловіка похилого віку йому стало погано, і на деякий час він знепритомнів.

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Наразі відома деяка інформація про жорстоку поліцейську. В соцмережі пишуть, що "великим розумом Христина не відрізняється", ледве як закінчила Індустріальний коледж.

"З 20 чоловік в своїй групі вона перебувала на 17-тому місці по успішності", - йдеться в повідомленні.

Про відкриття справи за фактом резонансного випадку стало відомо на наступний день після інциденту. На офіційному сайті Досудового бюро розслідувань зазначається, що проти поліцейських порушено справу, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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