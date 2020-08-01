Страшний ураган накрив територію Донецької області

Як передає Politeka.net, деталі і кадри лиха з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що найбільше від стихії постраждав селище Велика Новосілка Донецької.

Після урагану цілий населений пункт залишився без електрики, потужний вітер зривав дахи з будинків.

Дерева падали на дороги, а стовпи, обірвали дроти на десятках вулиць.

Деякі ключові дороги були перекриті поваленими деревами, утворилися пробки. Водіям довелося самим розчищати собі шлях. Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що потужна злива накрила більшість західних областей країни. В результаті стихійного лиха під водою залишилися вулиці, двори, а також дороги.

Також ми повідомляли, що на Прикарпатті сильні зливи призвели до локального потопу і руйнувань.

Велика кількість населених пунктів залишилося без газу, світла і були майже ізольовані від світу.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.

Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.