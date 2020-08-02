Україну чекають нові землетруси, які можуть відбутися в будь-який момент

У цьому році в Україні було вже з десяток землетрусів – близько п'яти на Закарпатті і стільки ж у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях. Всього в рік їх у нас буває десь близько 20.

Сейсмолог Олександр Лящук розкрив, що в 2020 році Україну чекають нові землетруси, передає видання Обозреватель.

Як виявилося,в Прикарпатті і Закарпатті, а це Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області, час від часу струшує, тому що вони знаходяться в зоні Вранча (одна з найнебезпечніших світових сейсмоактивних зон прим.ред.). Теоретично на Закарпатті може бути землетрус у 8 балів, але це можливо раз на тисячу років.

Ведучий сейсмолог, заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера додав, що крім заходу України в сейсмічно активну зону входить ще південний-захід Одеської області та Крим, де можливі землетруси.

За його словами, в Криму справи ще небезпечніше, тому що там можливі і місцеві землетруси.

"Якщо у Вранчі на глибині 120-180 км станеться сильний землетрус, коливання відчує не лише вся Україна, але навіть Москва і Санкт-Петербург. Однак максимум, який може спостерігатися в Україні, досягне 6 балів", – уточнив він.

Нагадаємо, що землетрясения, торнадо і снігопади розривають Україну.

Як повідомляла Politeka, Україну сколихнув землетрус, з'явилося повідомлення про загрозу.

Також Politeka писала, що потужні землетруси завдали потрійний удар, кількість жертв може зростати: кадри стихії.