На Донбасі український військовий отримав осколкові поранення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Черговий ООС".

Зазначається, що інцидент стався недалеко від Новоолександрівки.

Відомо, що військовослужбовець Сергій Захарченко самовільно покинув частину і підірвався на саморобному вибуховому пристрої недалеко від розташування свого підрозділу.

В результаті підриву на СВУ боєць отримав важкі осколкові поранення живота, грудної клітини та голови.

"На даний момент його стан важкий, військові медики борються за його життя", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, з 27 липня на Донбасі діє всеосяжне перемир'я, в рамках якого забороняється відкривати вогонь, використовувати аеророзвідку та снайперів. За дотриманням нового перемир'я з боку українських захисників слідкують спеціально відправлені у зону ООС військові. При цьому командування ООС запевняє, що у разі відкриття вогню з боку бойовиків українським військовим не будуть забороняти застосовувати вогонь у відповідь задля збереження власних життів. Слід зазначити, що окупанти порушили перемир'я вже в перші півгодини після його початку.

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