В "армію Л/ДНР" почали зганяти жителів Донбасу через некомплект

Стало відомо, що російські терористи "Л/ДНР" розгорнули масштабну мобілізаційну кампанію для поповнення своїх рядів жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це повідомили на Telegram-каналі "Вільнодумець".

У повідомленні говориться, що це пов'язано з тим, що у підрозділах 1 і 2-го Армійських корпусів РФ спостерігається великий некомплект "через низький моральний дух і військову дисципліну". Саме таке формулювання міститься в доповіді російських кураторів для Генштабу ЗС РФ.

"Серед декількох підрозділів з низькою військовою дисципліною особливо відзначаються підрозділи найманців на Новоазовському напрямку, де в 2020 році зафіксовано понад 400 випадків розпивання спиртних напоїв і вживання наркотиків. За словами місцевих колабораціоністів, російські перевіряючі рекомендували повністю замінити весь рядовий і "офіцерський" склад на даному напрямку, так як бойова готовність там така, що "два полку ЗСУ через три години можуть вийти на кордон з РФ", – йдеться у Телеграм-каналі.

Що стосується тих підрозділів окупантів, де немає пияцтва і наркоманії, то там ситуація з некомплектом також катастрофічна. Причина цього – розчарування бойовиків у перспективи фіктивних "Л/ДНР".

Тому російські окупанти перейшли до улюбленої методики шантажу і залякування. Так, місцеве населення розповідає, що всіх чоловіків призовного віку примушують йти служити в ряди бойовиків. А крім військкоматів у цій роботі задіяні керівники підприємств і всі "адміністративні" органи терористичної "ДНР".

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