Рівно шість років тому українські добровольці штурмували район Петрівський на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал засновника та першого командира полку "Азов" Андрія Білецького.

Він також розповів про тодішні втрати противника і про дезінформацію, яку окупанти розповсюджували про втрати українських бійців.

"В цей час рівно шість років тому наша група штурмувала район Петрівський, де "азовці" потрапили у засідку. Ватники десь писали, що ми тоді втратили багато бійців. Що було насправді? З їхнього боку — двоє вбитих. А з нашого — ... лише п‘ята точка "азовця" "Прирожденного", - написав Білецький.

Він повідомив, що після поранення боєць втік із госпіталю, щоб вирушити на штурм Іловайська.

"Це поранення не завадило йому за два дні втекти з госпіталю та поїхати на штурм Іловайська", - розповів Білецький.

Як відомо, "Азов" бере участь в бойових діях війни на сході України, переважно в межах Приазов'я, у складі сил ООС. "Азов" звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь з кінця серпня 2014 року, а також здійснював наступ на Широкине у лютому 2015 року.

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