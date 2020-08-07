Ліцеїст з Кривого Рогу Олександр Гаркуша став наймолодшим кавалером ордена " За мужність"
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію прес-служби Міноборони України, розміщену в Facebook.
У відомстві нагадали, що 17-річний молодий чоловік врятував життя п'ятьох дітей, які гралися на дитячому майданчику. Олександр побачив, що діти підпалили якийсь предмет, схожий на боєприпас.
Не розгубившись, він відібрав у дітей палаючий предмет і намагався відкинути якнайдалі, проте він вибухнув у нього в руках.
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"Діти залишилися завдяки Саші живими, він отримав важкі поранення і травми", - повідомили в Міноборони.
Хлопець перебував у реанімації більше двох тижнів, йому довелося перенести кілька операцій, лікування та реабілітацію. Незважаючи на всі випробування, юному герою вдалося завершити навчання в ліцеї-інтернаті.
Politeka писала, що хірург з Вінниці Андрій Верба за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі. Про справжній подвиг медика повідомила Українка на своїй сторінці в Facebook.
"Понад 1,5 тис.бійців з АТО пройшли за чотири місяці через руки головного хірурга Вінницького військово-польового госпіталю №59 у Сватовому Луганської області Андрія верби. Ось такі у нас герої", - написала вона.
У Києві на Майдані попрощалися із загиблим молодшим лейтенантом, 31-річним Тарасом Матвіївим. Життя бійця обірвалося 10 липня в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області під час ворожого обстрілу. Він встиг врятувати двох своїх побратимів з бліндажа, в який потрапила міна, і допоміг дістатися їм у безпечне місце, проте сам загинув від ворожої міни, осколки якої вбили воїна.
Попрощатися із захисником в центр Києва прийшли прості люди, побратими, військові, але з можновладців в натовпі були помічені тільки глава Міноборони Андрій Таран і начальник Генштабу Руслан Хомчак, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук волонтер Наталія Юсупова.
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