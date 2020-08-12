Це вже не перша провокація

Прикордонний катер РФ впритул підійшов до узбережжя Бердянська

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію, озвучену в Facebook професором Міжнародного гуманітарного університету Борисом Бабіним.

За словами вченого, російський військовий корабель поводився дуже нахабно, ігноруючи вимогу корабля морської охорони ВМС.

Бабін уточнює, що прикордонне судно росіян проекту 10410 "Світлячок" підійшло до узбережжя Бердянська на відстань трохи більше трьох кілометрів (близько двох морських миль).

"Корабель морської охорони "Донбас" виявив підозрілі дії і наказав російському кораблю відійти від нашого узбережжя на відстань більше 2 миль", – сказано в повідомленні.

Однак росіяни заявили у відповідь, що дані маневри їм дозволяє угода по Азовському морю, в якій зазначено, що Азовське море – це "внутрішнє море двох держав".

Politeka повідомляла про те, що стало відомо, де Російська Федерація може почати нову військову агресію по відношенню до України. Про це розповів журналіст Андрій Клименко.

За його словами, Кремль може почати війну проти України і розгорнути військові дії в акваторії Чорного моря вже в кінці вересня - в жовтні. Більш того, експерти оцінюють ймовірність початку нової війни під 80% за умови збігу цілого ряду факторів.

Серед цих факторів журналіст відзначив масштабні військові навчання" Кавказ-2020 " та проведення місцевих виборів в Україні. Клименко припустив, що Москва може спробувати розхитати проросійськими силами ситуацію в окремих місцевих громадах, а саме на узбережжі Азовського і Чорного морів.

Кораблі РФ були поруч з учасникам навчань Sea Breeze-2020, розповіли в Генштабі ЗСУ в ефірі телеканалу "Дом".

Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь в Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ. Хоча навчання проходило в південно-західному районі Чорного моря-це виключно територіальні води України.

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