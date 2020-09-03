В найближчі 25 років Донбасу треба буде "відпочити" від людей і варварської експлуатації
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Олександр Кочетков на своїй сторінці в соцмережі.
Так, говорячи про "реалістичний план" реінтеграції Донбасу, експерт наголосив, що жодні рішення та постанови не зможуть скасувати ту ненависть, яка виникла у українців і жителів Донбасу по відношенню один до одного. Крім того, за словами Кочеткова, треба пам'ятати, що сьогодні ОРДЛО - ця територія назріваючої екологічного лиха.
"Там і раніше було проблемно, а тепер, коли цим предметно ніхто не займається, тим паче.
"Всі міркування про "відновлення промисловості на Донбасі" - це необгрунтована демагогія. Там нічого відновлювати: все цінне давно вивезено в Росію, а відновлювати давні заводи часів Союзу або нерентабельні шахти - це маячня і злочин", - вважає політолог.
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ОРДЛО, як переконаний Кочетков, справді мають отримати "особливий статус", але як територія екологічного лиха, яка б вимагала тотальної рекреаційної роботи, що передбачає перш за все мінімізацію кількості людей, що проживає на цій українській території.
На його думку, земля Донбасу "повинна відпочити від людей хоча б років 25" і відновитися після своєї варварської експлуатації.
"А потім там можна буде будувати європейське місто-сад. Кошти на таку програму повинні виділятися з усього світу, одна Україна таке не потягне. Але якщо світ хоче миру, а не екологічного лиха більшого за Чорнобиль, то доведеться платити", - вважає експерт.
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