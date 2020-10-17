Сильні дощі затопили вулиці Києва і заважають руху транспорту

Як повідомляє Politeka.net, 17 жовтня через рясні опади трамваї завмерли на коліях, а автомобілі ледь пересуваються залитими дорогами. У прес-службі патрульної поліції столиці попередили, що електротранспорт повністю зупинився на вулиці Кирилівській, передає "Оглядач".

Затопленими виявилися також Сирецька, Копилівська, Пріорська та Автозаводська вулиці, правоохоронці просять об'їжджати небезпечні ділянки по Вишгородській. Крім того, дуже сложнопроехать по Уманській, Ізюмській, Іскровській, Брожка і Пилипа Козицького, об'їхати можна по вулиці Миколи Грінченка.

Як можна помітити на кадрах очевидців у соціальних мережах, машини пливуть на багатьох вулицях Києва, йдучи під воду майже на третину. Рух сильно утруднений, тому краще відкласти поїздку до кращих часів, адже можна не тільки застрягти в дорозі, але і нашкодити двигуну.

Варто відзначити, що 17 Жовтня Гідрометцентр оголосив у Києві "жовтий" рівень небезпеки. 72 одиниці спеціальної техніки "Київавтодору" підготували до ліквідації наслідків негоди. Фахівці рекомендують триматися подалі від високих дерев, які можуть впасти, і не залишати транспорт під їх кронами. Якщо вже злива і потім застали в дорозі, слід знизити швидкість і бути гранично уважними.

Нагадавши, в Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка: "у п'яти районах..."

Як повідомляла Politeka, циклон увірветься в Україну, погода зіпсує вихідні « " вдарять зливи, штормовий вітер і…»

Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії.