Після того, як Україна відмовила бойовикам в інспектуванні позицій ЗСУ на лінії фронту на Донбасі, ті знову вибухнули погрозами

"Глава" МЗС ДНР" Наталія Никонорова заявила про те, що, оскільки Київ відмовився виконувати вимогу Москви, російські найманці можуть знову почати мінувати фронт на Донбасі, передає "Діалог.UA".

Як відомо, на переговорах Тристоронньої контактної групи Кремль зажадав від Києва дати згоду на інспектування позицій української армії бойовиками, проте отримав категоричну відмову. Після цього Москва традиційно перейшла до улюбленого методу впливу – загроз.

Устами Никонорової в Москві обіцяють знову почати мінувати фронт, який тільки недавно почали розмінувати, а ситуацію з відмовою назвали "тупиковою".

"Нам необхідно мінувати, а не розміновувати наш кордон", – заявила "глава МЗС", звинувативши Україну в тому, що та, нібито, хоче силового сценарію на Донбасі.

Якщо ж Київ не виконає вимоги Москви, то Никонорова пообіцяла Україні "найгірший сценарій".

Раніше лідер об'єднання бойовиків "Союз добровольців Донбасу" Олександр Бородай заявив, що війна на сході України закінчиться перемогою однієї зі сторін, і цим переможцем стане Росія.

"Ніякого шляху з "громадянської війни", окрім як перемога однієї зі сторін, не буває. Цьому нас вчить історія, і в даному випадку історія Донбасу, я думаю, буде досить стандартною. "Громадянська війна", що почалася в Україні, повинна закінчитися перемогою однієї зі сторін. Я сподіваюся, що це буде наша сторона, російська", – цитують слова терориста росЗМІ.

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