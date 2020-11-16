"Особиста гвардія" ватажка окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова може залишитися без даху над головою

Про те, що "захисників" Криму від "української хунти" виселяють з їх квартир, повідомляє блогер КРИМський бандерівець у своєму Twitter.

Він опублікував скріни новини місцевих ЗМІ про те, що сімферопольська міськадміністрація виселяє з гуртожитку на вулиці Російській сім'ї кримських "ополченців". Вона звернулася до суду, який вже задовольнив п'ять позовів.

Як розповіла дружина одного з екс-"ополченців", у 2015 році в цьому приміщенні не було світла, води, каналізації, тепла і навіть вікон. Все, на що розщедрився тоді Аксьонов для "захисників", – це запліснявілі стіни і гори сміття.

Тепер же, коли приміщення відремонтували нові мешканці своїми силами, причому кожна сім'я вклала сотні тисяч рублів, а деякі виплачують борги і досі, мерія вирішила прибрати гуртожиток до рук.

За словами Катерини Зозулі, їх поселяли за договором спецнайму, обіцяючи потім договір соцнайму і прописку, тепер же "виганяють на вулицю, як собак". Вона скаржиться, що в 2014 році їм обіцяли золоті гори, коли вони охороняли "спокій і безпеку", а зараз за непотрібністю від них вирішили позбутися таким чином.

Вона навіть звернулася до Путіна, а також до Наталії Поклонської і Сергія Аксьонова з проханням вирішити проблему і не виганяти на вулицю сім'ї з дітьми, які заради цих квадратних метрів влізли в чималі борги.

"Я так зрозумів, вони приїжджі не місцеві, типу Мотороли", "Наївні ідіоти. Так і не зрозуміли, що Росія їх використає і викине. А ще зрадників ніде не люблять", "яким же треба бути тупим і ледачим, щоб не зуміти заробити житло при Україні, коли, за законом, землю безкоштовно давали, Будматеріали дешеві, іпотечна ставка підйомна, податків на землю і нерухомість, вважай, не було, купа легальних способів заробітку в сезон", "Логічно) в вони щось інше хотіли?)", – пишуть у коментарях.

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