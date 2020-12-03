Кількість диких тварин в довколишніх лісах збільшилася в три рази

Так, на Прикарпатті в курортному селищі міського типу Ворохта жителі скаржаться на навалу вовків, які небезпечно близько наблизилися до будинків людей і атакують домашніх тварин. Жителі бояться виходити на вулицю в пізній час доби.

Місцеві зізнаються, що не пам'ятають, щоб зграї хижаків були настільки агресивними, повідомляє "ТСН" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Жителі Ворохти розповідають, що до будинків людей хижаки приходять затемна, і полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром і до того ж сидять на ланцюгу. Так, жертвами нападників вже стали більше десятка тварин.

У селищній раді вважають, що збільшення кількості хижаків майже втричі в довколишніх лісах може бути пов'язано з їх міграцією з сусідньої Румунії. До людських домівок їх, ймовірно, жене голод.

"Потенційно загроза є. Адже ми говоримо про хижих тварин, і не дай Бог об'єктом полювання цих звірів може стати людина", - заявив сільський голова Ворохти Олег Дзем'юк.

У раді обговорюють питання щодо відстрілу вовків, але тут є все-таки проблема в тому, що більша частина Ворохти - це Карпатський національний парк, де будь-яке полювання заборонене.

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