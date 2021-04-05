У Києві влаштували стрілянину з вікна багатоповерхівки заради "яскравого" відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Дарниця Live".

Так, в українській столиці дві дівчата відкрили вогонь заради "розваги". Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

Повідомляється, що дві дівчини стріляли з вікна, щоб зняти відео на смартфон.

Інцидент стався у ЖК "Метрополія" у Дарницькому районі української столиці.

"Дві дівчини веселилися тим, що знімали відосики, як вони стріляють з пістолета у вікно. На всяк випадок нагадуємо, що таке дійство підпадає під статтю Кримінального кодексу України "хуліганство", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що дві дівчини стоять біля вікна, і одна з них тримає в руках пістолет, направивши його вгору.

"Висотка на землі садибної забудови", "Просто подзвонити в поліцію", "Викликайте поліцію! Тому що через таких тупорилих може хтось постраждати", "А ви, як завжди, підглядаєте і здаєте", "Та нехай стріляють, головне щоб випадково нікого не вбило, так?" - пишуть у коментарях.

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