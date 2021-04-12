У Львові 33-річний музикант вистрибнув з вікна
Про це повідомляє Politeka з посиланням на ZAXID.NET.
Зазначається, що інцидент стався в ніч на понеділок, 12 квітня, на вул. Пасічній у Львові.
Так, з вікна 5-го поверху випав 33-річний місцевий скрипаль Маркіян Б. Чоловік в результаті інциденту вижив і з важкими травмами був госпіталізований до лікарні.
У Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф розповіли, що інцидент трапився близько четвертої години ночі. Медики отримали виклик на вул. Пасічну, 58, де з 5-го поверху випав чоловік.
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Постраждалого на швидкій відвезли до місцевої лікарні. За попередніми даними, він отримав закриту черепно-мозкову травму, кататравму та перелом ноги. Також відомо, що в цей час музикант перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Медики не розголошують особистих даних чоловіка, однак львівські ЗМІ повідомляють, що інцидент трапився зі скрипалем Маркіяном Б., який співпрацював з відомим оркестром "Віртуози Львова".
Причиною такого вчинку міг стати побутовий конфлікт. Незодовго до інциденту 33-річний музикант посварився зі своєю дружиною, прийшов до батьків, де все і сталося.
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