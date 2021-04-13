Так званий суїцидальний челлендж виявився вигадкою однієї із київських школярок, яка намагалась звести рахунки з життям

Як передає Politeka, про це розповів голова Боярської міської громади Олександр Зарубін на своїй сторінці у соцмережі.

Він поділився результатами службового розслідування, здійсненого спеціальною комісією з вивчення причин трагічної смерті дівчинки-підлітка в Боярському академічному ліцеї "Гармонія".

Як відомо, трагедія сталася 16 лютого 2021 року. Тоді дві учениці цього навчального закладу під час уроку вжили значні дози лікарського препарату, в результаті чого одна з них померла прямо у школі.

"З’ясувалося, що не існує ніякого "міфічного челенджу з груп смерті в соціальних мережах", який нібито спричинив трагедію. Цю версію вигадала одна з жертв отруєння, яку вдалося врятувати. Поширення такої версії подій було зручним для директора ліцею, аби відвести увагу від власної професійної відповідальності за життя дітей під час навчального процесу", - розповів Зарубін.

Він наголосив, що обидві дівчинки раніше вже мали прояви суїцидальної та деструктивної поведінки, а також неодноразово перебували у нестабільному емоційному стані. У померлої учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову вчинити собі шкоду вже у медичному закладі відразу після трагедії.

Також відомо, що загибла дівчинка раніше зверталася за допомогою до шкільного психолога через серйозні проблеми у родині, а врятована дитина мала напередодні серйозний нервовий зрив під час навчання.

"Зі слів учнів, дівчата неодноразово шукали в інтернеті інформацію про те, як заподіяти собі шкоду, аби привернути до себе увагу. Про все це було відомо керівнику школи , проте ці особливості підлітків не враховувалися у навчально-виховному процесі", - написав Зарубін.

Комісія рекомендувала оголосити догану директору ліцею "Гармонія".

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