Стало відомо про серйозну пожежу в центрі Києва. У Мережі з'явилися перші деталі і кадри з місця події.

Вранці у вівторок, 12 жовтня, спалахнув житловий будинок по вул. Михайлівській (поворот на Костельну), передає "Київ Оперативний".

На кадрах видно, що палає дах будівлі, стовп чорного диму піднявся на кілометри і видно здалеку. В даний час на місце з'їжджаються рятувальники.

Пізніше НП прокоментували в прес-службі ДСНС Києва. Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло на лінію "101" о 7.36, горів 5-поверховий житловий будинок на вул. Костельній, 2-В, у Шевченківському районі столиці.

На місце події відразу були направлені рятувальники з найближчих підрозділів. Прибувши до місця виклику, пожежники встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв.м. О 8:14 пожежу на площі 200 кв. м локалізовано. Наразі здійснюється ліквідація пожежі та евакуація мешканців.

На місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 39 чоловік особового складу.

Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.

Як повідомляла Politeka раніше, вибух прогримів у дворі багатоповерхового будинку, кадри з місця НП: пролунав хлопок і загорілося

Крім того Politeka писала, про те, що НП в Києві, хостел з людьми охопила сильна пожежа: що відомо про жертви