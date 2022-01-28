За попередніми даними, 43-річного чоловіка зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ".
Душогуб завдав своїй жертві кілька ударів ножем в живіт і шию. Потерпілий помер на місці через травми несумісні з життям. Підозрюваному вдалося втекти з місця трагедії.
"Свідки стверджують, що бачили, як з під'їзду втік чоловік з закривавленими руками", - йдеться в повідомленні.
Справою зайнялася поліція. Тим часом, українці обговорюють в Мережі дану подію:
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"Треба більше відеокамер, більше контролю. Всім приїжджим реєстрацію по приїзду і т. д."
"Це причина вся в тому, що люди надані самі собі, іншими словами як заповідник, де живуть звірі. Плюс алкоголь і наркотик"
"Я теж про це! Раніше тих, хто хитався тупо по вулиці, не було. Всі займалися якоюсь справою, роботою, навчанням, хтось відпочивав у відпустці. Як тільки ловили нероба, та під мухою, відразу в витверезник і на 15 діб прибирати парки. А тут, випив, вбив, посадили-вийшов, випив, вбив, не знайшли"
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