Страшний інцидент стався в ніч на 28 січня в Дарницькому районі столиці - на місці працювала поліція та швидка допомога.

За попередніми даними, 43-річного чоловіка зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ".

Душогуб завдав своїй жертві кілька ударів ножем в живіт і шию. Потерпілий помер на місці через травми несумісні з життям. Підозрюваному вдалося втекти з місця трагедії.

"Свідки стверджують, що бачили, як з під'їзду втік чоловік з закривавленими руками", - йдеться в повідомленні.

Справою зайнялася поліція. Тим часом, українці обговорюють в Мережі дану подію:

"Що відбувається? Кожен день когось вбивають, обстрілюють"

"Треба більше відеокамер, більше контролю. Всім приїжджим реєстрацію по приїзду і т. д."

"Це причина вся в тому, що люди надані самі собі, іншими словами як заповідник, де живуть звірі. Плюс алкоголь і наркотик"

"Я теж про це! Раніше тих, хто хитався тупо по вулиці, не було. Всі займалися якоюсь справою, роботою, навчанням, хтось відпочивав у відпустці. Як тільки ловили нероба, та під мухою, відразу в витверезник і на 15 діб прибирати парки. А тут, випив, вбив, посадили-вийшов, випив, вбив, не знайшли"

"Державі необхідно почати вкладати в освіту власних громадян, тоді багато проблем зникнуть самі собою"

Нагадаємо, що українка захотіла зістрибнути з 12 поверху, прихопивши дитину: рятувальники прибули на місце НП

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