ЗСУ знищили російський літак Су-25, Про що розповіли в 10-й гірничо-штурмовій бригаді.

Як пише Politeka.net, українці вже 15-ту добу захищають свою країну від російсько-окупаційних військ. Втрати ворога в повітрі пішли вже на десятки одиниць і 10-та гірничо-штурмова бригада відзвітувала про ще одну перемогу.

"Трохи хороших новин вам в стрічку!

Сьогодні вночі, близько 01: 30 бійцями 10-ї гірничо-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні Східного військового округу РФ (С.Чернігівка, Приморський край).

Не шкодуємо ворогів ні на Землі нашій, ні в нашому небі.

Слава Україні!",- було написано в публікації.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, емоційно звернулася до українців

А ще Politeka повідомляла, що США виділять 50 мільярдів доларів Україні, з'явилися подробиці

Також Politeka повідомляла, що у окупантів з'явилися плани по Запорізькій АЕС