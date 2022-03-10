Як пише Politeka.net, українці вже 15-ту добу захищають свою країну від російсько-окупаційних військ. Втрати ворога в повітрі пішли вже на десятки одиниць і 10-та гірничо-штурмова бригада відзвітувала про ще одну перемогу.
"Трохи хороших новин вам в стрічку!
Сьогодні вночі, близько 01: 30 бійцями 10-ї гірничо-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні Східного військового округу РФ (С.Чернігівка, Приморський край).
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Не шкодуємо ворогів ні на Землі нашій, ні в нашому небі.
Слава Україні!",- було написано в публікації.
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