Бійці ЗСУ вдесяте вдарили по російським окупантам на аеродромі Чорнобаївка під Херсоном

Про це першими повідомили радник глави офісу президента Олексій Арестович і голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Politeka.net.

"Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай! Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст-тікають!.. Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не захекайтеся", - повідомив Арестович.

Віталій Кім же опублікував відео, зняте в темряві здалеку.

Додамо, для військ загарбника, щоб закріпитися в Південному регіоні країни вкрай важливо встановити повний контроль над усією Херсонською областю. Потім, захопивши Миколаїв, окупанти планували наблизитися до Одеси - де можна було б з'єднати десант з моря і дії на суші. Однак завдяки діям ЗСУ, НГУ, поліції і КОРДу противник зазнає невдачі.

Аеродром в Чорнобаївці є стратегічною базою підвезення військ для наступу на Миколаїв.

Нагадавши, Авіація ЗСУ завдала удару по скупченнях військ ворога.

Також Politeka повідомляла, що на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.

Крім того Politeka писала, що, за словами Арестовича, у окупантів серйозні проблеми, фронт практично завмер.