Укрзалізниця з 1 жовтня запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд + автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум і Лозової (Харківська область). Якщо потяг не зможе доїхати до пункту призначення або вирушити з нього через загрози, пасажирів довозитимуть автобусами.

Проїзд залізницею та автобусом в Україні знову змінюється: з 1 жовтня «Укрзалізниця» запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення «поїзд + автобус» на визначених прифронтових ділянках до Сум і Лозової в Харківській області.

Про це повідомила пресслужба перевізника. Схема запрацює там, де через загрозу обстрілів потяг не зможе доїхати до кінцевого пункту або вирушити з нього: у такому разі пасажирів довозитимуть автобусами до місця призначення.

Рух поїздів та автобусів буде узгодженим. Якщо один вид транспорту затримається — інший чекатиме на нього, щоб ніхто з пасажирів не залишився на маршруті. Загрози на ділянках відстежуватимуть моніторингові центри перевізника.

Як купити квиток

Квитки з пересадкою на найближчі дати вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». Вартість і доступність повного квитка не змінюються, тобто комбінована поїздка коштуватиме пасажиру стільки ж, скільки й пряма.

Нагадаємо, що в середині вересня в телеграм-каналах поширювали інформацію, нібито перевізник скоротить частину поїздів у прифронтових регіонах. Офіційно ці чутки не підтверджували.

Також Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області: скільки коштуватиме поїздка з 1 жовтня.