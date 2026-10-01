Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області можуть отримати й ті, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму: за кожен повний «зайвий» рік до пенсії за віком додають 1% від її обчисленого розміру.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області отримують окремі категорії, але багато хто не знає, що право на додаткові гроші дає й понаднормовий страховий стаж. Як повідомляє Пенсійний фонд, розмір такої доплати залежить від кількості «зайвих» років стажу.

За кожен повний рік страхового стажу, який перевищує встановлену законом норму, пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру. Тобто що довше людина працювала понад необхідне, то більшою буде надбавка.

Як визначають понаднормовий стаж

Норма залежить від того, коли людині призначили пенсію. Якщо виплати оформили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважають стаж понад 25 років для чоловіків та понад 20 років — для жінок. Тим, кому пенсію призначили після жовтня 2011 року, потрібно вже 35 років стажу для чоловіків і 30 — для жінок.

Усі роки, які людина пропрацювала понад ці норми, й утворюють так званий «зайвий» стаж, за який передбачено доплату.

Скільки заплатять

За кожен повний рік понаднормового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. При цьому доплата не може бути більшою, ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум становив 2361 гривню, тож один рік понаднормового стажу давав 23,61 гривні доплати щомісяця. Наприклад, за 10 років «зайвого» стажу пенсіонер отримував додатково 236,1 гривні на місяць.

У ПФУ зазначили: така доплата повністю зберігається й надалі, її наявність не може обмежувати виплати.

Що з працюючими пенсіонерами

Для працюючих пенсіонерів доплату розраховують за прожитковим мінімумом, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплат можна перерахувати, і тоді доплату порахують уже за актуальними показниками.

Як перевірити та оформити доплату

Перевірити страховий стаж можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Якщо стаж перевищує норму, а доплату не нарахували, варто звернутися до сервісного центру ПФУ у Запорізькій області з паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків і трудовою книжкою.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становив: у 60 років — 32 роки, у 63 роки — 22 роки, у 65 років — 15 років.

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