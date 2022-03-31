Російські окупанти холоднокровно атакували колону волонтерів, які їхали, щоб допомогти мирним людям евакуюватися.

Як передає Politeka.net, про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, атака сталася під Черніговом, який знаходиться в 125 кілометрах на північний схід від Києва.

Колона складалася з п'яти автобусів з волонтерами.

"Вони проривалися на окуповану територію, щоб евакуювати звідти людей. Буси з волонтерами зустріли орки і підло розстріляли - не дивлячись на те, що в них їхали цивільні", - повідомив Геращенко.

За його даними, в результаті атаки загинула жінка-волонтер, ще четверо отримали важкі поранення.

"Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих скатах. Водій поранений, його доправили в лікарню", - повідомив Геращенко.

На опублікованих кадрах зображені почорнілі від вогню авто.

Раніше стало відомо, що українські захисники з боями вибили російських окупантів з села Слобода на Чернігівщині.

"Пишаюся цими героїчними людьми. Кажуть, люди плакали і обіймали, коли українська армія входила в село. Звідси нещодавно обстрілювали гуманітарний коридор до Чернігова", - прокоментував кадри зі звільненого села Геращенко.

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