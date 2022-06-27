Російські загарбники зосереджені на тому, щоб запобігти перегрупуванню українських військ уздовж Південного фронту і посилили обстріли. Про це повідомив Інститут з вивчення війни (ISW).

Так, окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% (тобто в 2,5 рази) на півдні. Тому знищили населені пункти біля Давидового Броду та річки Інгулець.

Крім того, російські війська в черговий раз безуспішно намагалися повернути втрачені позиції в Потьомкіно на північному заході Херсонської області.

Також рашисти посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей на західному березі річки Інгулець, щоб відбити нещодавні українські контратаки.

При цьому окупанти додатково продовжують зміцнювати свою військову присутність на Зміїному острові біля узбережжя Одеської області, щоб розширити свій контроль над південно-західною частиною Чорного моря.

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