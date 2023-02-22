В Україні засудили 4 колаборантів, які коригували обстріли шкіл та лікарень.

Ворожих поплічників затримали на території Київської і Донецької областей і відправили за ґрати, передає пресслужба СБУ.

В Україні до 12 років в'язниці засудили 4 колаборантів, які коригували обстріли шкіл та лікарень

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Києві прокремлівського блогера, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України та переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП).

Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.

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